Синоптики: Лунное затмение не влияет на самочувствие

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что лунное затмение не влияют на самочувствие человека и погоду, сообщает «Русская газета».

Вильфанд также отметил, что никакие астрономические явления не могут повлиять на эти факторы, добавив, что очень впечатлительные люди если и испытывают недомогания, то это скорее самовнушение, чем объективная реальность.

Сегодня совпадут два астрономических явления — лунное затмение и великое противостояние Марса. Такое встречается раз в 25 лет.