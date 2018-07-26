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Татар-информ

27 июля 2018, 00:08

Культура

Чемоданное проклятие «JAZZа в Кремле» и феноменальный BigYuki в Казани – 2-й день фестиваля Скепнер

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Культура

Чемоданное проклятие «JAZZа в Кремле» и феноменальный BigYuki в Казани – 2-й день фестиваля Скепнер

Фото: Рамиль Гали

Заманить Масаюки Хирано в Россию удалось лишь Ольге Скепнер и оргкоманде самого известного в России джазфеста «Усадьба JAZZ» в Санкт-Петербурге.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). На Пушечном дворе Казанского Кремля с оглушительным успехом сегодня прошел второй из шести концертный вечер XII фестиваля импровизационной музыки Ольги Скепнер «JAZZ в Кремле». В Казань приехал американский экспериментатор BigYuki. За часовой джем он буквально влюбил в себя каждого без исключения.

Молодого композитора и мультиинструменталиста, выступающего под псевдонимом BigYuki зовут Масаюки Хирано. В юном возрасте из Японии он перебрался в Штаты – сначала в Бостон, а затем и Нью-Йорк. В тот момент, когда Хирано перестал быть просто сессионщиком для американских поп- и рэп-исполнителей, выпустив сольную пластинку, за ним закрепилось прозвище бога футуристического джаза. Это случилось всего лишь год назад, но сейчас BigYuki – настоящая легенда, заманить которую в Россию удалось лишь Ольге Скепнер и оргкоманде самого известного в России джазфеста «Усадьба JAZZ» в Санкт-Петербурге.

  

По многослойности, глубине и сложности музыкальной ткани его можно сравнить разве что с Moby, вот только Ричард Мелвилл Холл, в отличие от Масаюки Хирано, не учился в Беркли. То, с какой виртуозностью BigYuki вплетает в свою музыку сложнейшие фортепианные зарисовки, используя акустические эффекты и наложения электроклавиш, механические ритмы техно, может выбить из реальности самого искушенного меломана за пару минут.

Еще до начала джем-сейшена Масаюки Хирано согласился уделить пару минут прессе. Немногословный, невысокий парень с кислотно-зелеными прядями волос в обычной футболке из массмаркета сначала ни на кого не произвел впечатления, уже много позже стало известно, что вся команда фестиваля Ольги Скепнер до последней минуты находилась в напряжении – багаж Масаюки Хирано так и не прибыл в Казань вместе с рядом инструментов музыканта. Вещи BigYuki доставили к нему только к заявленному времени начала концерта, и все спешили на саунд-чек.

Чемоданное проклятие поразило «JAZZ в Кремле» в прошлом году, как раз в первый сезон его существования на новом месте (до 2017 года фестиваль Ольги Скепнер именовался «JAZZом в Усадьбе Сандецкого» и проходил, соответственно во дворике Музея ИЗО). Тогда уже на первом концерте выяснилось, что музыканты франко-гвинейской группы Ba Cissoko из-за дотошности и повышенного внимания в багажу московских пограничников опоздали на регистрацию рейса в Казань и провели ночь в московском аэропорту. Ровно через неделю вещи джазовой дивы Этери Бериашвили не долетели до Казани. Однако все без исключения гости Скепнер не теряли настроения, Этери очень быстро нашли концертное платье, а BigYuki – инструмент.

Нельзя не вспомнить еще одного музыканта, сделавшего этот вечер неповторимым – российский саксофонист Николай Моисеенко, который сегодня вошел в состав бэнда Масаюки Хирано. Несмотря на весьма ограниченное время для совместных репетиций, инструменталисты мгновенно нашли общий язык, едва поднявшись на сцену. О себе и своем участии в концерте Моисеенко сказал: «Я сегодня на вторых ролях, только лишь немного подыграю Yuki». Такого состава Казань еще не видела, призналась хозяйка вечера Ольга Скепнер.

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До 23 августа каждый четверг на Пушечном дворе будут звучать разнообразные стили и направления джаза и импровизации. В третий джазовый четверг, 2 августа, к фестивалю Ольги Скепнер присоединится один из ведущих джазовых пианистов России Антон Баронин, который представит авторский проект Orchestra 2.0 с вокалистом Эмилем Гартом. Минимализм, как творческий метод, постмодернизм, как идеология, ирония, как неотъемлемый компонент творчества, группу можно смело назвать настоящими постмодернистами джаза.

9 августа в Казань приедет ключевая фигура джазового сообщества Санкт-Петербурга, пианист Андрей Кондаков. Вместе с голландской соул-певицей Эми Питерс он представит джаз-роковый проект Electric Project. Еще одним гостем вечера станет дуэт MOSHCHEE.

Блюз и авторская импровизационная музыка захватит фестивальный вечер 16 августа: на Пушечном дворе выступят признанный мэтр, певец и гитарист Леван Ломидзе, а также пианист и композитор Евгений Борец с программой Black. Фестиваль завершится 23 августа фееричным концертом трех прославленных див джазовой сцены – Мариам Мерабовой, Этери Бериашвили и Екатерины Балыкбаевой, которые представят новую программу под ироничным названием «Курочки мои».

Билеты на все концерты фестиваля еще можно найти в кассах города, их стоимость в зависимости от выбранного уровня комфорта составит от 500 до 1800 рублей. Гости «Джаза в Кремле» могут расположиться в партере, за столиками с ресторанным обслуживанием или в свободной зоне дворика, прихватив с собой пледы и термосы с горячим чаем.

 

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Чемоданное проклятие «JAZZа в Кремле» и феноменальный BigYuki в Казани – 2-й день фестиваля Скепнер

Заманить Масаюки Хирано в Россию удалось лишь Ольге Скепнер и оргкоманде самого известного в России джазфеста «Усадьба JAZZ» в Санкт-Петербурге.

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