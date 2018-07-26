В Нижнекамске старую теплицу переоборудовали под дворовый клуб

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске оригинальным способом решили проблему нехватки учреждений для подростков. Во дворе 22-й гимназии бывшую теплицу переоборудовали под дворовый клуб, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Клуб теперь носит название «Юность». Открытие досугового учреждения состоялось сегодня с участием главы района Айдара Метшина. Он вручил руководству «Юности» 20 тысяч на приобретение настольных игр и поручил проработать вопрос аналогичной поддержки каждого клуба на постоянной основе.





На строительство клуба было выделено 3,8 млн рублей из республиканского и местного бюджета. Направления у «Юности» разные: дети смогут заняться художественным творчеством и научиться играть на гитаре. Педагоги обещают, что будут устраивать своим воспитанникам побольше праздников и конкурсов.





За пять лет действия республиканской программы в современный вид удалось привести 16 из 23 клубов Нижнекамска.

В 2019 году после одобрения заявок планируется ремонт еще четырех подростковых клубов.