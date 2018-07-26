В Лениногорском районе 200-я пара зарегистрировала семейный союз

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В отделе ЗАГС Лениногорска состоялась торжественная регистрация двухсотой пары – семьи Фандаса и Альбины Шараповых, сообщает Управление ЗАГС.
С радостным событием в жизни молодоженов поздравила специалист отдела ЗАГС Лениногорска Елена Трошихина. Работник вручила свидетельство о браке и пожелала, чтобы совместная жизнь супругов всегда была наполнена счастьем и любовью.
В Управлении ЗАГС Альметьевского района РТ зарегистрировала свой семейный союз 555-я пара молодоженов. Ими стали Рузалин Бакеев и Виктория Викторова.