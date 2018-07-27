В Альметьевске состоятся шоссейные велогонки Tour de Tatarstan 2018

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). 26 августа в Альметьевске пройдут шоссейные велогонки Tour de Tatarstan, в которых примут участие ведущие российские спортсмены, сообщает пресс-служба Минтранса и дорожного хозяйства РТ.



Во время соревнований будет перекрыта часть дорог в городе. Для движения транспорта временно будет закрыта улица Шевченко от улицы Ризы Фахретдина до кольца Альметьевск – Кульшарипово и участок трассы Р-239 до кольца Альметьевск – Миннибаево с 7.00 до 14.00. Будут установлены временные знаки объезда маршрута велогонки.

Выезды со дворов и перекрестки по маршруту велогонки будут перекрыты легковыми автомобилями и грузовым автотранспортом.



Тур де Татарстан -— шоссейная гонка в Татарстане, маршрут которой будет проходить между городами Набережные Челны – Альметьевск. Дистанции велогонки составят 50 и 100 км.