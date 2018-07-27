Казанский режиссер снимет документальный фильм о татарском политике Садри Максуди

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Лилия Чанышева). В Татарстане снимут короткометражный документальный фильм о татарском политике и ученом Садри Максуди. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал режиссер фильма Рустам Рашитов.

«На мой взгляд, это достаточно неоцененная личность у нас в Татарстане, хотя у него много заслуг. Практически все, что он делал, он делал на территории другого государства для другого государства. Тем не менее он является неким мостом между нами и Турцией», — считает режиссер фильма.

Съемки будут организованы в Казани, деревне Ташсу, где родился Садри Максуди, и Стамбуле, где живут родственники политика.

«Мы планируем „казанский“ блок снимать в сентябре, но, скорее всего, начнем в августе. В октябре мы летим в Стамбул, чтобы провести съемки там. Я надеюсь, что уже где-то к декабрю у нас будет готовый фильм», — сообщил Рашитов.

По его словам, на создание фильма он получил грант Министерства культуры Татарстана на сумму 500 тыс. рублей. Планируется, что в съемках примут участие Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган, внучка Садри Максуди Гонуль Пултар и директор Института им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов.

Юрист, общественно-политический деятель Садри Максуди родился в семье татарского муллы в деревне Ташсу Казанского уезда Казанской губернии (ныне — Высокогорский район РТ). Максуди был одним из тех, кто вписал яркие страницы в историю татарско-турецких связей и всего тюркского мира. В 2016 году в казанском сквере «Стамбул» появился памятник Садри Максуди.