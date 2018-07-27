Ford взялся за разработку автономных автомобилей

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Ford преобразует направление по разработке автономных автомобилей в самостоятельную дочернюю компанию Ford Autonomous Vehicles LLC, сообщает пресс-служба Ford в России.

В это направление планируется инвестировать 4 млрд долларов до 2023 года. Среди будущих характеристик автономных электромобилей производитель заявляет простоту и скорость подзарядки от бытовых электросетей. Кроме того, предполагается технология дистанционного обновления программного обеспечения новых моделей Ford.

Преобразования коснутся всего модельного ряда. Ford оставит 5 гибких архитектур: кузов на раме, несущий кузов с передним приводом, несущий кузов с задним приводом, несущий кузов для коммерческого использования и архитектура для электромобилей. В любой модели компании будет сочетаться одна из архитектур с унифицированными модулями (силовые агрегаты, электрооборудование и компоновка салона). Отдельно под каждую модель будут разрабатываться только элементы дизайна (решетки радиатора, капот, двери и т. д.). Такое преобразование должно, по мнению разработчиков, сэкономить для компании 7 млрд долларов.