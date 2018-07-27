На день ВМФ в Зеленодольске состоится яхт-шоу и концерт группы «Хитобои»

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). 29 июля в Зеленодольске состоится праздничная программа, приуроченная 322-й годовщине Военно-Морского флота, пишут «Новости Зеленодольска».

Праздник откроется в 12.00 на городском пляже. До 15.00 здесь пройдут турниры по пляжному волейболу и футболу, также состоятся веселые старты и яхт-шоу. На пляже соберутся судомоделисты, яхтсмены, будет представлена выставка моделей судов.

В этот же день будут работать детские аттракционы, торговые точки, полевая кухня «Макароны по-флотски», повары которой угостят всех желающих вкусными блюдами.

На городском озере артисты представят тематическую зарисовку «Петр I и Юнга», состоится подъем Андреевского флага. Для гостей праздника с приветственным словом и поздравлениями выступят руководители района и профильных предприятий.

Также все желающие смогут принять участие во флешмобе «Яблочко», послушать казанскую группу «Хитобои», посмотреть салют над озером и кинофильм «Берегите женщин».