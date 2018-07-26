Путин пообещал пойти в ресторан с Эрдоганом при одном условии

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Во время саммита с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский глава Владимир Путин пообещал пойти в ресторан с коллегой тогда, когда в Турцию начнут завозить российское мясо, сообщает РБК.

Турецкий глава в ходе беседы отметил, что отношения двух стран положительно развиваются во всех направлениях и вызывают зависть у других. Путин напомнил об обещании Эрдогана пригласить его в ресторан, после чего в шутку сказал, что согласится, когда турецкий лидер пустит мясную продукцию России на турецкий рынок. Эрдоган ответил, что будет ждать.

Это вторая встреча президентов двух стран за 2018 год. Она проходит в рамках саммита БРИКС в самом крупном городе ЮАР Йоханнесбурге.