27 июля жители России смогут увидеть два астрономических явления

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Завтра вечером жители России смогут увидеть два астрономических явления: полное лунное затмение и великое противостояние Марса, об этом сообщает РБК.

Лунное затмение будет длиться 3 часа и 56 минут. Марс приблизится на минимальное расстояние к Земле и станет ярче, чем Юпитер. Эксперты отмечают, что россияне смогут пронаблюдать затмение практически на всей территории страны, а вот наблюдение за Марсом лучше проводить за городом, в местах, где воздух чище.

Следующее противостояние Красной планеты будет 15 сентября 2035 года. Лунное затмение происходит в год несколько раз.