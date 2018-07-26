Поклонская отказалась сдавать депутатский мандат

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская рассказала, что не будет сдавать депутатский мандат, сообщает RT.

Поклонская отметила, что ее «выбрали избиратели», а «руководство доверило ту работу, которую депутат выполняет по совести», поэтому ее ответ – «нет».

Ранее глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что Поклонская, которая нарушила дисциплину фракции при голосовании, сама будет решать вопрос о продолжении членства.

19 июля Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект Правительства об изменениях в пенсионном законодательстве. Единственный депутат от «Единой России», который проголосовал против пенсионной реформы, стала Поклонская, хотя фракция решила консолидировано проголосовать за.