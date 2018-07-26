Пушков прокомментировал сообщение СМИ США о чипе в подаренном Трампу мяче

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию СМИ США о «шпионском чипе» в футбольном мяче, который подарили американскому главе Дональду Трампу. Об этом сообщает RT со ссылкой на Twitter политика.

Пушков отметил, что американские службы нашли в мяче «чип, да не тот, на который надеялся сенатор Л. Грэм, а невинный чип от производителя».

Отсутствие ожидаемого шпионского чипа председатель комиссии Совета Федерации назвал «незадачей для американских противников» России.

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в Хельсинки 16 июля подарил американскому лидеру футбольный мяч в знак пройденного в России чемпионата мира по футболу.

Сенатор Линдси Грэм заявил, что подарок российской стороны надо проверить на наличие «жучков». Позднее в американских СМИ появилась информация о том, что в мяче был найден «передатчик», который позволяет мячу взаимодействовать с другой техникой.