Антон Вайно поздравил Рустама Минниханова с успешным завершением Летнего кампуса-2018

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Руководитель Администрации главы России Антон Вайно поздравил с успешным завершением Летнего кампуса-2018 Президента РТ Рустама Минниханова и участников образовательного мероприятия, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В телеграмме, которую Вайно направил Рустаму Минниханову, он отметил, что участие в кампусе является высокой привилегией и большой удачей, поскольку здесь ведут мастер-классы и читают лекции именитые специалисты, предприниматели, политики и общественные деятели.

Руководитель Администрации Путина подчеркнул, что знания и навыки проектной и практической деятельности, которые участники получили во время пребывания в кампусе, пригодятся в дальнейшем в учебе и работе.

Немаловажно и общение участников из разных стран друг с другом, также считает Вайно.

Летний кампус в этом году проходил с 15 по 26 июля в Иннополисе. В образовательном мероприятии участвовали 220 студентов из 36 разных государств.