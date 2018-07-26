Сесар Навас: «Моя главная мотивация – играть в футбол»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Капитан казанского «Рубина», 38-летний испанский защитник Сесар Навас, на днях подписал новый контракт с клубом. Сегодня он прокомментировал свой шаг журналистам.

«Я профессионал, главная моя мотивация и радость жизни — это играть в футбол. Поэтому я без колебаний остался в "Рубине" (на худших финансовых условиях — прим. Т-и)».

Также испанский ветеран прокомментировал рабочую связку с земляком, защитником Чико Флоресом. «Я давно не играл на родине в Испании, поэтому мало слежу за чемпионатом Испании, откуда к нам пришел Чико. Но уже по одной совместной игре на сборе в Австрии я понял, что это профессионал высокого класса, быстро все схватывающий на поле. Он и в тактическом плане отлично себя показывает. Мы с Чико говорим на одном языке, надеюсь, помогу ему быстрее адаптироваться», — пообещал Навас.