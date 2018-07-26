Константин Винокур: «Поначалу матч с Катаром пошел для нас неправильно»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Гандболист сборной России Константин Винокур после победы над Катаром на чемпионате мира по пляжному гандболу в Казани отметил, что поначалу игра складывалась в неблагоприятном для его команды ключе.

В игре против сборной Катара россияне проиграли первый период, но сумели взять верх в серии буллитов — эта победа вывела российскую команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. «С Катаром мы играли товарищеские матчи еще до старта чемпионата мира, и перед ними у нас был должок, хотелось его вернуть. Поначалу все пошло немного неправильно, не так, как планировали. Потом все-таки собрались, показали характер и изменили игру. Буллиты — это лотерея, и нам сегодня во второй раз повезло. Третий матч основного раунда ничего не решает для нас? Для нас это не имеет значения, мы все равно будем настраиваться на каждый матч как на последний», — подчеркнул Винокур.

Также игрок отметил поддержку болельщиков в Казани, которая стала для него неожиданностью. «Для меня это первый большой турнир, раньше я такого не видел. Поддержка болельщиков очень помогает. Приятно, что на домашнем чемпионате мира за нас так переживают», — добавил гандболист.