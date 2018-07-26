Курбан Бердыев: «Состав собирали с миру по нитке»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев рассказал журналистам о том, в каком состоянии команда подошла к старту в сезоне 2018/2019, не скрывая серьезных финансовых проблем, которые испытывает клуб.

«Есть удовлетворение от проделанной на летних сборах работы, но у нас только к концу второго сбора появились очертания состава. На первом сборе людей просто не хватало. Сейчас Цаллагов приехал к нам на просмотр. Также появилась группа игроков, с которой мы подписали контракты на днях. Есть удовлетворение, что эти игроки пришли, но вопрос, в каком функциональном состоянии они пришли, оно у них разное. Следовательно, нужно вносить серьезные коррективы в тренировочный процесс», — отметил наставник «Рубина».

Бердыев пояснил, почему защитник сборной России Федор Кудряшов смотрел сегодняшнюю тренировку «Рубина» со скамейки. «Федор с травмой приехал из сборной, еще и в тренажерном зале напряг мышцу, поэтому он и не готовится к первой игре сезона», — сказал он.

Также Бердыев прокомментировал сохранение командой Сесара Наваса, отдав должное испанскому ветерану. «Капитаном команды в новом сезоне будет Навас. Мы благодарны Сесару, что он вошел в наше положение и подписал новый контракт при наших скромных финансовых возможностях. Он согласился и остался в практически новой команде. Мы очень рады», — признался Бердыев.

А вот о перспективах команды в новом сезоне Бердыев ничего конкретного сказать не смог, опять же сославшись на финансовые проблемы. «Сложный вопрос. Нельзя предвидеть ничего: ни финансовую ситуацию, ни то, какие игроки придут или уйдут. Мы, по сути, собираем команду с миру по нитке. Конечно, все-таки мы надеемся на более высокий результат, чем в прошлом сезоне, десятое место», — отметил тренер команды.

Наставник «Рубина» честно сказал, что заменить ушедших Кристиана Нобоа и Ивелина Попова нереально, просто не по карману. «Таких игроков заменить невозможно. Их купить невозможно. Были бы деньги, мы бы предложили им хорошие условия. За счет коллективных действий разве только. Заменить интеллектуально сильного, качественного игрока практически невозможно. Что Домингеса, что Нобоа, что Попова заменить невозможно», — резюмировал Бердыев.