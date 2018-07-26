Главное
Россияне обыграли Катар на чемпионате мира по пляжному гандболу в Казани

Татар-информ

26 июля 2018, 20:55

Спорт

Курбан Бердыев: «Состав собирали с миру по нитке»

Рекомендуем

Спорт

Курбан Бердыев: «Состав собирали с миру по нитке»

Фото: Салават Камалетдинов

Наставник казанской команды не стал говорить о перспективах «Рубина» в новом сезоне.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев рассказал журналистам о том, в каком состоянии команда подошла к старту в сезоне 2018/2019, не скрывая серьезных финансовых проблем, которые испытывает клуб.

«Есть удовлетворение от проделанной на летних сборах работы, но у нас только к концу второго сбора появились очертания состава. На первом сборе людей просто не хватало. Сейчас Цаллагов приехал к нам на просмотр. Также появилась группа игроков, с которой мы подписали контракты на днях. Есть удовлетворение, что эти игроки пришли, но вопрос, в каком функциональном состоянии они пришли, оно у них разное. Следовательно, нужно вносить серьезные коррективы в тренировочный процесс», — отметил наставник «Рубина».

Бердыев пояснил, почему защитник сборной России Федор Кудряшов смотрел сегодняшнюю тренировку «Рубина» со скамейки. «Федор с травмой приехал из сборной, еще и в тренажерном зале напряг мышцу, поэтому он и не готовится к первой игре сезона», — сказал он.

Также Бердыев прокомментировал сохранение командой Сесара Наваса, отдав должное испанскому ветерану. «Капитаном команды в новом сезоне будет Навас. Мы благодарны Сесару, что он вошел в наше положение и подписал новый контракт при наших скромных финансовых возможностях. Он согласился и остался в практически новой команде. Мы очень рады», — признался Бердыев.

А вот о перспективах команды в новом сезоне Бердыев ничего конкретного сказать не смог, опять же сославшись на финансовые проблемы. «Сложный вопрос. Нельзя предвидеть ничего: ни финансовую ситуацию, ни то, какие игроки придут или уйдут. Мы, по сути, собираем команду с миру по нитке. Конечно, все-таки мы надеемся на более высокий результат, чем в прошлом сезоне, десятое место», — отметил тренер команды.

Наставник «Рубина» честно сказал, что заменить ушедших Кристиана Нобоа и Ивелина Попова нереально, просто не по карману. «Таких игроков заменить невозможно. Их купить невозможно. Были бы деньги, мы бы предложили им хорошие условия. За счет коллективных действий разве только. Заменить интеллектуально сильного, качественного игрока практически невозможно. Что Домингеса, что Нобоа, что Попова заменить невозможно», — резюмировал Бердыев.

Реклама

Следующая новость

Сесар Навас: «Моя главная мотивация – играть в футбол»
Новости дня
21:52
Ученые создали материал из панцирей крабов для замены пластика
21:40
Антон Вайно поздравил Рустама Минниханова с успешным завершением Летнего кампуса-2018

Летний кампус-2018 прошел с 15 по 26 июля в Иннополисе.

21:32
Для альметьевских солдат устроили День национальной кухни в Самарской области

Проходящие службу новобранцы рассказали представителям делегации об армейских буднях.

21:12
Команда хоккейного клуба «Динамо-Казань» укомплектована почти на сто процентов

На открытой тренировке были представлены трое новых игроков: нападающий Игорь Ларионов, полузащитники Денис Артюшин и Алексей Веселов.

20:58
Сесар Навас: «Моя главная мотивация – играть в футбол»

38-летний испанский защитник Сесар Навас пообещал быстрее адаптироваться земляку — защитнику Чико Флоресу.

20:55
Курбан Бердыев: «Состав собирали с миру по нитке»

Наставник казанской команды не стал говорить о перспективах «Рубина» в новом сезоне.

20:49
Константин Винокур: «Поначалу матч с Катаром пошел для нас неправильно»

Игрок сборной России по пляжному гандболу прокомментировал победу над Катаром на чемпионате мира в Казани.

20:35
Ученые доказали способность людей управлять тремя руками
20:16
Госдума отказалась приравнивать сожительство к официальному браку

В январе документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.

20:01
Депутаты разрешили россиянам выбирать дату и время регистрации брака
19:59
Россияне обыграли Катар на чемпионате мира по пляжному гандболу в Казани

Победа вывела мужскую российскую команду в четвертьфинал казанского первенства планеты.

19:50
В автобусном предприятии МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов назначен новый руководитель

В челнинских СМИ неоднократно обсуждались проблемы организации общественного транспорта в Автограде.

19:39
Росгвардейцы почтили память погибшего при исполнении офицера татарстанского СОБРа

В минувший вторник исполнилось ровно 18 лет с того дня, когда в Чеченской Республике погиб младший лейтенант милиции Камиль Салихов.

19:36
«Ростех» представил парашют для эвакуации из высотных зданий
19:24
Муфтий Татарстана оценил начальную мусульманскую школу в Альметьевске

Школа для юных мусульман расположена рядом с Альметьевским женским медресе.

19:09
Назначены три заместителя министра по делам молодежи РТ

Постановление Кабинета Министров РТ о назначении заместителей министра по делам молодежи РТ подписано 23 июля.

19:01
Табрис Яруллин рассказал о главных темах предстоящего Форума татарской молодежи

В работе VIII Всемирного форума татарской молодежи примут участие более 1 тыс. делегатов из 30 зарубежных стран, 60 регионов России и Татарстана.

18:50
Пашинян: Армения не стремится в НАТО
18:48
Женская сборная России обыграла Норвегию на ЧМ по пляжному гандболу в Казани

Победа над норвежками практически гарантировала россиянкам место в четвертьфинале чемпионата мира.

18:46
«Рубин» познакомил болельщиков со своими новичками

Новые игроки выходили на поле по одному под барабанный бой и с почетным караулом юных футболистов клубной школы со знаменами «Рубина».

18:42
Введение новых тарифов на ОСАГО перенесено на осень
18:28
На территории «Казань Арены» открылся Фан-парк с развлечениями для болельщиков «Рубина»

Собственная фан-зона болельщиков казанской команды будет работать весь сезон перед началом домашних матчей.

18:23
Житель Богатых Сабов получил 60 часов обязательных работ за неуплату алиментов

Если неплательщик не погасит свою задолженность, его могут привлечь к уголовной ответственности.

18:15
Главный госветинспектор РТ: Распространение птичьего гриппа не наблюдается двое суток

Несмотря на купированные очаги птичьего гриппа в республике, эпизоотическая обстановка остается крайне нестабильной.

18:10
Заинский район РТ выбился в лидеры по полевым работам

В Заинске состоялся зональный семинар, на котором аграрии во главе с министром обсудили вопросы по организации уборочных работ и севу озимых культур.

События
Картина дня

Назначены три заместителя министра по делам молодежи РТ

Постановление Кабинета Министров РТ о назначении заместителей министра по делам молодежи РТ подписано 23 июля.

На празднование Дня республики и города Татарстан потратит 10 млн рублей

День республики и города отметят салютом, концертом и торжественным приемом.

Ежегодные затраты Татарстана на посевную и уборочную кампании составляют 22 млрд рублей

В ближайшие два дня уборочная страда начнется во всех районах РТ.

В Татарстане уборочная кампания ведется уже в 13 районах

Средняя урожайность по республике равняется 34,1 ц/га.

Владыка Феофан прокомментировал ситуацию вокруг инициативы Президента РТ продавать пиво на стадионах

Владыка напомнил, что именно Рустам Минниханов издал указ о воссоздании Собора Казанской иконы Божией Матери.