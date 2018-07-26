Команда хоккейного клуба «Динамо-Казань» укомплектована почти на сто процентов

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Сегодня хоккейный клуб «Динамо-Казань» провел открытую тренировку, посвященную старту предсезонной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ракета».

По словам главного тренера Сергея Фирсова, команда укомплектована почти на 100 процентов, и в нынешнем сезоне будет обеспечена здоровая конкуренция.

На тренировке были представлены трое новых игроков: нападающий Игорь Ларионов, полузащитники Денис Артюшин и Алексей Веселов.

Ранее состав команды пополнили семь игроков: защитники Денис Горячев, Максим Матвеев, Андрей Опарин; полузащитники Михаил Тюко, Леонид Бедарев, Роман Козулин, Егор Егорычев.

К тренировочному процессу с основной командой активно присоединяется казанская молодежь, пятеро игроков из дубля «Динамо» имеют все шансы закрепиться в составе.

В настоящее время клуб «Динамо-Казань» является единственной профессиональной командой в Татарстане, выступающей в элитном дивизионе, состав которой на 50 процентов состоит из казанских спортсменов.