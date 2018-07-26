Россияне обыграли Катар на чемпионате мира по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Мужская сборная России по пляжному гандболу обыграла команду Катара и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в столице Татарстана с 24 по 29 июля.

На домашнем чемпионате мира в Казани сборная России с двумя победами в трех матчах прошла групповой этап и вышла в основной раунд турнира. В утренней сессии 26 июля россияне обыграли команду Дании, а в заключительном матче игрового дня им противостояла сборная Катара. В первом периоде команды долгое время шли вровень, однако вскоре «забуксовала» российская атака, и Катар получил четырехочковое преимущество за две минуты до конца периода. Хозяева смогли его нейтрализовать: за пять секунд до конца игрового отрезка на табло горели 16:16. Гандболистам сборной Катара хватило этого времени, чтобы провести результативную атаку — первый период катарцы оставили за собой. Однако несколькими часами ранее россияне так же отдали первый сет датчанам, но затем показали вдохновенную игру и победили в матче.

Второй период стартовал с двух потрясающих сейвов российского голкипера Антона Заболотского, при этом в атаке хозяева были безупречны — 12:2 по итогам четырех минут игры. Это преимущество серьезно помогло россиянам: соперник смог подтянуться в счете, но не более того. Ничья по итогам двух периодов, впереди серия буллитов — на этом чемпионате мира сборная России однажды проиграла и два раза одержала победу в ходе послематчевых штрафных бросков. По пять буллитов команды реализовали безупречно, далее серия продолжилась до первого промаха. Его допустил гандболист сборной Катара, после чего лидер российской команды Игорь Неклюдов точным броском завершил этот матч. Победа вывела россиян в четвертьфинал чемпионата мира, соперник станет известен 27 июля.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Основной раунд. Мужчины, группа II.

Катар — Россия — 1:2 (17:16, 16:19, 14:15).

Казань, Центр пляжных видов спорта.