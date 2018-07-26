Росгвардейцы почтили память погибшего при исполнении офицера татарстанского СОБРа

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Росгвардейцы почтили память погибшего офицера татарстанского СОБРа, сообщает пресс-служба силового ведомства.

В минувший вторник исполнилось ровно 18 лет с того дня, когда в Чеченской Республике погиб младший лейтенант милиции Камиль Салихов. Автомобильная колонна, в составе которой находились сотрудники сводного отряда СОБРа Волго-Вятского и Приволжского РУБОП попала в засаду на Старопромысловском шоссе в Грозном.

Злоумышленники подорвали фугас и открыли огонь из автоматов. Началась перестрелка, в которой Камиль получил смертельное ранение. Он скончался по дороге в госпиталь.

24 июля сотрудники и ветераны Росгвардии навестили семью павшего коллеги и побывали на его могиле в Нурлатах. Офицеры СОБР принесли цветы к надгробию Камиля Салихова. Накануне они облагородили место захоронения и реконструировали могилу.

На протяжении всего времени, минувшего со дня гибели Камиля, не остается без внимания СОБРовцев его мама. Сотрудники отряда навещают женщину и помогают в бытовых вопросах.

«Камиль с детства мечтал быть офицером, он навсегда им остался для всех нас. Большое вам спасибо, что не забываете его и заботитесь о могиле», – сказала мать Камиля.

Указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, младший лейтенант милиции Салихов Камиль посмертно награжден орденом Мужества. В память о нем в здании СОБР республиканского управления Росгвардии установлена мемориальная доска.