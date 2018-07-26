Женская сборная России обыграла Норвегию на ЧМ по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная России по пляжному гандболу обыграла команду Норвегии в основном раунде чемпионата мира и практически обеспечила себе место в четвертьфинале турнира.

Первенство планеты по пляжному гандболу проходит в Казани с 24 по 29 июля, участие в нем принимают по 16 мужских и женских команд. Российские девушки успешно преодолели групповой этап и вышли в основной раунд — днем 26 июля они в упорной борьбе переиграли сборную Дании, а в вечерней сессии играли против команды Норвегии. Первый период матча получился не слишком результативным из-за отличной игры вратарей: к середине игрового отрезка команды на двоих забросили всего 11 очков. Во второй половине тайма россиянкам здорово помогли сейвы голкипера Виктории Самарской — при успешной игре в атаке вратарские спасения позволили хозяевам выиграть период (12:8).

После перерыва характер игры не изменился — соперники пытались максимально эффективно использовали свои моменты в атаке и цепко защищаться. Это вновь лучше получилось у россиянок: сейвы Самарской и ошибки норвежек в атаке создали необходимую разницу, которую хозяева площадки спокойно удержали. 12:10 в сете и 2:0 в матче — сборная России практически обеспечивает себе место в четвертьфинале домашнего чемпионата мира.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Основной раунд. Женщины, группа II.

Россия — Норвегия — 2:0 (12:8, 12:10)