Табрис Яруллин рассказал о главных темах предстоящего Форума татарской молодежи

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). С 1 по 5 августа в Казани в рамках VIII Всемирного форума татарской молодежи будут подняты темы бизнеса, семьи и воспитания, медиа, языка и образования, новой культуры. Об этом на пресс-конференции, организованной Всемирным форумом татарской молодежи, рассказал председатель форума Табрис Яруллин.

«Главную тему и идею нынешнего форума мы заключили в одно слово — „будущее“. Потому что нам всегда говорят, что молодежь — наше будущее. Куда приведет будущее, каким оно будет? Об этом нам не говорят, мы должны сами его представить. Я считаю, что это очень правильная мысль. Кроме пленарного заседания все мероприятия программы посвящены этой теме», — отметил Табрис Ярулин.

На Форуме будет работать и площадка для дискуссий. «На дискуссионной площадке мы с делегатами будем говорить на темы бизнеса, семьи и воспитания, медиа, языка и образования, новой культуры. Эти вопросы нас сейчас волнуют. Результат будет один — представление будущего, потому что мы должны позаботиться о нашем будущем сегодня», — рассказал Яруллин.

Ожидается, что в работе VIII Всемирного форума татарской молодежи примут участие более 1 тыс. делегатов из 30 зарубежных стран, 60 регионов России и Татарстана. В программе форума — деловые встречи (пленарное заседание, дискуссионные площадки, сессии проектов), различные культурно-информационные и обучающие путешествия, посещение исторических мест Казани, участие в Дне города Арск и фестивале «Печэн базары» («Сенный базар»).