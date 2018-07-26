«Рубин» познакомил болельщиков со своими новичками

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на «Казань Арене» «Рубин» в режиме интерактива представил своим поклонникам всех своих новичков, пополнивших ряды команды в межсезонье.

Это нападающие Дмитрий Полоз, который будет играть в команде под номером 10, Александр Бухаров (11), голкипер Иван Коновалов (23), испанский защитник Чико Флорес (4), его хорватский коллега по амплуа Филип Уремович (5) и полузащитник Хорен Байрамян (19). Они выходили на поле по одному под барабанный бой и с почетным караулом юных футболистов клубной школы со знаменами «Рубина».

Каждый из новичков запустил на трибуну мяч под собственным номером. Тот, кто поймал снаряд, стал участником эффектного шоу-соревнования в компании с футболистом.

Задача мини-команд была непростой — попасть в одну из трех пластиковых бочек, установленных во вратарской зоне. Цель болельщиков — просто попасть в ворота. В бочку в итоге никто не попал, а вот болельщики мимо ворот практически не били.

Самым эффектным было второе задание, в ходе которого футболист должен был попасть с линии штрафной в перекладину, а болельщикам представилась возможность повторить удары профессионалов. В итоге попали в перекладину только двое — Полоз и Бухаров.

Призом для участников конкурса стали мячи, ставшие их трофеями, билеты на предстоящий матч Рубин — Краснодар (29 июля, «Казань Арена», начало встречи в 19:00). Кроме того, победитель-напарник Бухарова получил абонемент на все домашние игры «Рубина» в сезоне 2018/2019. Завершилось общение общим дружеским фото.

Публика живо на все реагировала, размахивая картонными масками с лицами новичков «Рубина», которые раздавали всем желающим при входе на трибуну.