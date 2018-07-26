На территории «Казань Арены» открылся Фан-парк с развлечениями для болельщиков «Рубина»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на территории «Казань Арены» состоялось открытие Фан-парка с развлечениями для болельщиков «Рубина».

На открытии парка публику развлекала казанская группа «Китобои» (экс-«Волга-Волга», команда Романа Кузнецова). Легендарная команда исполняла кавер-версии известных поп-хитов.

Желающие поиграть в живой футбол с удовольствием залезали на круглую арену диаметров три метра и сражались там один на один. Кто не успел, мог купить новенькие клубные майки и шарфы в шатрах-магазинах.

Известная команда «Action man crew» демонстрировала элементы футбола и брейк-данса, жонглируя мячами в самых невероятных позициях.

Трехкратный чемпион России по велотриалу Сергей Бандеров не только позабавил фанатов мастерским владением велосипедом, но и потрепал нервы самым храбрым. Бандеров впечатлил прыжком на велосипеде через лежащего на асфальте болельщика — что на двух колесах, что на одном. Затем под велосипед легли уже два смельчака, затем три. Никто не пострадал, даже когда велосипедист делал в воздухе разворот над лежащими фанатами.

Собственная фан-зона болельщиков «Рубина» будет работать весь сезон перед началом домашних матчей команды.