Главный госветинспектор РТ: Распространение птичьего гриппа не наблюдается двое суток

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). В шести районах Республики Татарстан были купированы очаги птичьего гриппа, и дальнейшее распространение вируса не наблюдается специалистами уже в течение двух дней. Об этом заявил сегодня во время публичных обсуждений надзорной работы Управления Россельхознадзора по РТ начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ – главный государственный ветеринарный инспектор региона Алмаз Хисамутдинов.

«Некто Ильсур Калимуллин привез с птицей вирус птичьего гриппа из Чувашской Республики. Была затронута заволжская зона – 6 районов. Никогда инспекторам надзора документам нельзя верить. Хотя, конечно, каждый килограмм продукции проверить невозможно даже при том, что две лаборатории работают круглосуточно», – сказал Хисамутдинов.

Он подчеркнул, что эпизоотическая обстановка в Татарстане, несмотря на купированные очаги птичьего гриппа, остается крайне нестабильной.

В связи с выявленными фактами заражения кур птичьим гриппом установлено шесть постов эпидконтроля – пять на границе с Чувашией, один – у рубежа с Ульяновской областью.

При этом благодаря тотальной вакцинации республика не пополнила перечень неблагополучных регионов по нодулярному дерматиту у коров. Неблагополучными по этому заболеванию, по словам Алмаза Хисамутдинова, являются все регионы, кроме северных. Он отметил, что для человека это заболевание неопасно, но молоко от таких коров реализовывать нельзя. Это, в свою очередь, наносит огромный экономический ущерб.

По бешенству Татарстан также считается стабильным и благоприятным регионом. Если два года назад было зафиксировано 327 случаев бешенства, и регион был лидером по этому показателю, то в прошлом году таких случаев было уже два, в этом также отмечены единичные.

Однако последствия эпизоотий (эпидемий животных – прим. Т-и) негативно сказываются на сельском хозяйстве Татарстана еще несколько лет после их регистрации. Так, после предыдущих лет выявления птичьего гриппа в Лаишевском районе до сих пор возникают трудности при реализации продукции его предприятий. Свиноводческие предприятия после двух лет регистрации африканкой чумы свиней (АЧС) также не могли реализовывать товар.

«Завозят, а мы потом не может реализовать сельхозпродукцию. Цыгане ездили по Лаишевскому району в Алексеевский продавали этих кур, выпроваживали их буквально вчера», — эмоционально заметил руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному надзору и фитосанитарному надзору по РТ Нурислам Хабипов.