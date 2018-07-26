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Татар-информ

26 июля 2018, 18:23

Происшествия

Житель Богатых Сабов получил 60 часов обязательных работ за неуплату алиментов

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Происшествия

Житель Богатых Сабов получил 60 часов обязательных работ за неуплату алиментов

Если неплательщик не погасит свою задолженность, его могут привлечь к уголовной ответственности.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Житель Богатых Сабов получил 60 часов обязательных работ за неуплату алиментов, сообщила руководитель пресс-службы УФССП РФ по РТ Лилия Халимова.

С декабря прошлого года безработный мужчина перестал выплачивать алименты своему несовершенному ребенку. В связи с этим и был составлен административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Если неплательщик не погасит свой долг, его могут привлечь уже к уголовной ответственности.

Стоит отметить, что на сегодняшний день приставами Татарстана возбуждено 503 уголовных дела о неуплате алиментов.

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