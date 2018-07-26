Сергей Лаврентьев: «Видно, что татарстанский кинематограф растет не просто вширь, но и вглубь»

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В 14-м сезоне Казанского международного фестиваля мусульманского кино была значительно расширена номинация «Национальный конкурс», в которой принимают участие фильмы татарстанских режиссеров: с 10 лент в прошлом году количество увеличилось до 15. По словам председателя отборочной комиссии, программного директора КМФМК, киноведа и академика Российской академии киноискусства «Ника» Сергея Лаврентьева, это вызвано не только увеличением числа заявок, поданных на фестиваль (в этом году их было 30), но и значительным качественным ростом уровня кинематографа в республике.

«Наконец-то в этом году стало видно, что татарстанский кинематограф растет не просто вширь, но и вглубь тоже. Нельзя сказать, что все уже — достигнуты небесные высоты, но безусловно есть заметный невооруженным взглядом художественный рост. И он происходит в том числе благодаря кинофестивалю, потому что, когда фестиваля не было, кино в Татарстане тоже не было практически никакого, потом начались маленькие короткометражные игровые и документальные фильмы, а сейчас уже появилось три больших полнометражных ленты, это уже кино серьезное», — подчеркнул Лаврентьев.

Татарстанская картина «Мулла», снятая режиссерским тандемом Рамиля Фазлиева и Амира Галиаскарова по одноименной пьесе Туфана Миннуллина, попала в основную программу XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Игровая полнометражная лента стала единственным татарстанским фильмом, прошедшим в основные номинации конкурсной программы КМФМК. В основные номинации фестиваля подавались также еще два татарстанских фильма: «Байгал» Ильдара Ягафарова и «Водяная» Алексея Барыкина, однако отборочная комиссия остановила свой выбор на «Мулле».

XIV (14-й) Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК) пройдет в Казани с 4 по 10 сентября. Конкурсная программа традиционно включит четыре основных номинации (полнометражное и короткометражное игровое и документальное кино), а также номинацию «Россия молодая» (конкурс работ молодых российских режиссеров) и «Национальный конкурс». Таким образом, в основную конкурсную программу по результатам отбора были допущены 65 фильмов.