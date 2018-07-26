(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Казани пройдет рейд против нарушителей ПДД, сообщает городская Госавтоинспекция.

Под пристальным вниманием инспекторов дорожного движения окажутся водители, которые неоднократно привлекались к ответственности, не соблюдали правила перевозки детей, управляли авто без прав, в состоянии опьянения, а также автовладельцы, которые внесли недопустимые изменения в конструкцию своих транспортных средств.

Кроме того, полицейские посетят водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует перед поездкой по городу проверять наличие всех документов и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.