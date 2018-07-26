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Татар-информ

26 июля 2018, 18:10

Сельское хозяйство

Заинский район РТ выбился в лидеры по полевым работам

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Сельское хозяйство

Заинский район РТ выбился в лидеры по полевым работам

Фото: http://zainsk-inform.ru

В Заинске состоялся зональный семинар, на котором аграрии во главе с министром обсудили вопросы по организации уборочных работ и севу озимых культур.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). За последние годы Заинский район выбился в лидеры по полевым работам. Об этом заявил министр сельского хозяйства Марат Ахметов, выразив уверенность в том, что и этот год не станет исключением для местных аграриев, сообщает «Заинск-информ».

В Заинске состоялся зональный семинар, на котором аграрии во главе с министром обсудили вопросы по организации уборочных работ, севу озимых культур, основной обработке почвы и засыпке семян.

В ходе встречи Марату Ахметову показали поля, на которых выращивают опытные сорта. Здесь произрастает 230 сортов десяти сельскохозяйственных культур: озимой пшеницы – 48, яровой пшеницы – 52, озимой ржи – 25, ярового ячменя и овса – по 16, посевного гороха – 27, проса – девять, гречихи – шесть, сои – 25, сорго – 12.

Далее главе ведомства продемонстрировали работу новейшей высокоэффективной техники, внедренной в хозяйствах республики. По словам главы района Разифа Каримова, на заинских полях сейчас работают 65 комбайнов.



Марат Ахметов отметил, что Заинский район неспроста выбран площадкой для проведения семинара такого уровня. В уборочную кампанию 2017 года в районе с каждого гектара было взято почти 50 центнеров зерна, что является самым высоким результатом в республике. Также достигнут исторический рекорд по валовому сбору зерновых культур – выращено и собрано 190 тысяч тонн зерна. Марат Ахметов уверен, что и 2018 год не станет исключением.

 

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