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Татар-информ

26 июля 2018, 17:36

Культура

Сергей Лаврентьев предложил сократить программу Казанского фестиваля мусульманского кино

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Культура

Сергей Лаврентьев предложил сократить программу Казанского фестиваля мусульманского кино

Фото: Рамиль Гали

Все татарстанские фильмы, заявленные на фестиваль, должны быть на нем показаны, заявил председатель отборочной комиссии XIV КМФМК.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Председатель отборочной комиссии, программный директор XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино, киновед и академик Российской академии киноискусства «Ника» Сергей Лаврентьев предложил в будущем году (15-м сезоне кинофестиваля) сократить программу до четырех главных номинаций и «национального конкурса».

«Мы как раз с Миляушой Лябибовной (директор фестиваля Миляуша Айтуганова) об этом говорили: быть может, фестиваль все-таки излишне перегружен программами. Их невероятное количество. Что привело к тому, что в прошлом году было 19 членов жюри — это книга рекордов Гиннеса, а церемония закрытия шла три часа ровно — туда же, в эту же книгу. В этом году этого, разумеется, уже не будет, членов жюри будет столько, сколько нужно, программ будет все-таки меньше. Но все равно, несмотря на то, что их меньше, их будет много, есть материал для того чтобы работать на уменьшение, сосредоточение на главных программах. Тем более что следующий фестиваль, насколько мне известно, будет проходить в конце апреля, и времени на подготовку у нас будет еще меньше», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало агентство, XV (15-й) Казанский международный фестиваль мусульманского кино решено было перенести с сентября 2019 года на апрель, в даты проведения XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

XIV (14-й) Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК) пройдет в Казани с 4 по 10 сентября. Конкурсная программа традиционно включает четыре основных номинации (полнометражное и короткометражное игровое и документальное кино), а также номинацию «Россия молодая» (конкурс работ молодых российских режиссеров) и национальный конкурс, куда заявлялись татарстанские режиссеры. В основную конкурсную программу по результатам отбора были допущены 65 фильмов: помимо национального конкурса, в который вошли 15 фильмов, в каждую номинацию попало по десять работ.

Несмотря на необходимость сократить программу фестиваля в будущем году, Сергей Лаврентьев подчеркнул важность обязательного участия всех татарстанских фильмов в КМФМК. Академик выразил уверенность в том, что фестиваль, организованный в Казани, не может отказаться от участия в нем фильмов местного производства. В этом году в общей сложности на фестивале будет показано 16 татарстанских фильмов, в том числе картина «Мулла», вошедшая в основную конкурсную номинацию «игровой полнометражный фильм».

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