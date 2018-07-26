В автобусном предприятии МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов назначен новый руководитель

(Набережные Челны, 26 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в автобусном предприятии МУП «Электротранспорт» появился новый руководитель. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Управления информационной политики и по связям с общественностью мэрии города Римма Мухаметзянова.

Ранее автобусное предприятие возглавлял гендиректор МУП «Электротранспорт» Рашид Шамсудинов, который одновременно занимался организацией и трамвайных, и автобусных перевозок. Теперь автобусное предприятие перешло в подчинение бывшего заместителя Рашида Шамсудинова — Александра Гурьянова.

«Рашид Шамсудинов возглавлял оба направления в сфере организации общественного транспорта в переходный период. Теперь, когда этапы структурных и других преобразований пройдены, автобусное предприятие возглавил другой опытный транспортник», — разъяснила Римма Мухаметзянова.

Отметим, что ранее в челнинских СМИ неоднократно обсуждались проблемы организации общественного транспорта в Автограде. В частности, затрагивалась тема рентабильности больших автобусов, просрочености лизинговых платежей за них и нехватки транспорта на камазовских маршрутах. Появлялась также информация, что ПАО «КАМАЗ» выступило с инциативой вернуть себе трамвайное хозяйство. Однако исполком города заверил, что такое предложение от автогиганта не поступало — речь шла лишь о создании рабочей группы для обсуждения и решения проблем, связанных с организациецй пассажирских перевозок.