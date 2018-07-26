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Татар-информ

26 июля 2018, 21:52

Наука и образование

Ученые создали материал из панцирей крабов для замены пластика

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Наука и образование

Ученые создали материал из панцирей крабов для замены пластика

Биоразлагаемый материал из целлюлозы и хитина прозрачен и сможет в будущем заменить пластиковые упаковки.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Американские ученые создали биоразлагаемый материал из хитина и целлюлозы, который сможет заменить пластик. Об этом пишет «Парламентская газета».

Хитин составляет основу экзоскелета ракообразных, целлюлоза является растительным полисахаридом. Кроме этого, для создания нового материала ученые использовали полилактид, который получают из кукурузы и сахарного тростника.

По словам исследователей, новый материал такой же прочный, как и пластик. При этом материал из хитина и целлюлозы почти на 70 процентов меньше пропускает кислород, чем полиэтилентерефталат, из которого производят пластик. 

В настоящее время специалисты ищут способы, как можно дешево производить хитин.

 

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