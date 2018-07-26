Главный детский хирург Татарстана назвал основные причины детских травм

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). Чаще всего в Татарстане дети получают различные травмы из-за недостаточного надзора родителей во время занятия паркуром. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы, главный детский хирург Минздрава РТ Владимир Филатов.

«Среди распространенных причин получения травм дефекты воспитания дома и в школе, отсутствие навыков правильного поведения в местах общего пользования, сэлфи, наушники и влияние социальных сетей на формирование образа жизни ребенка, подмена истинных ценностей виртуальными», – объяснил медик.

Часто в травматологию попадают так называемые зацеперы и руферы – любители крыш.

«Детский травматизм кажется неизбежным злом. На самом деле, большинства травм и опасных ситуаций можно избежать. Конечно, полностью искоренить детский травматизм невозможно – от несчастного случая, увы, не застрахован никто. Но задача родителей – максимально обезопасить своего ребенка. Ведь большинство травм происходят именно по вине родителей – недоглядели, недообъяснили», – отметил Владимир Филатов.