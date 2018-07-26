«Ростех» представил парашют для эвакуации из высотных зданий

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Госкорпорация «Ростех» представила новую модель парашюта «Шанс» для эвакуации людей из высотных зданий, сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Шанс» может применяться на высоте более 30 метров (9 этаж и выше), вес эвакуируемого 50 — 120 кг. Его применение призвано облегчить спасательные операции в условиях мегаполисов.

По внешнему виду парашют не отличается от привычных, напоминающих рюкзак. Особенностью является то, что его применение не требует специальной подготовки, так как на нужной высоте он откроется сам.