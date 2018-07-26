Для альметьевских солдат устроили День национальной кухни в Самарской области

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Делегация из Альметьевска посетила воинскую часть в Самарской области, куда в весенний призыв были определены 13 альметьевских юношей, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Повара из Альметьевска в рамках Дня национальной кухни угостили всех военнослужащих национальными блюдами: треугольниками, губадией, перемячами и сладким бавырсаком.



Представители исполкома и Военного комиссариата Альметьевска, завода «Алнас», «Колледжа будущего Татарстана» и Альметьевского профессионального колледжа вручили солдатам памятные подарки и подготовили концертную программу.



Проходящие службу новобранцы рассказали представителям делегации об армейских буднях. Призывники изучают основы военной службы, проходят курс молодого бойца, учатся владеть оружием, обучаются армейскому рукопашному бою и готовятся к торжественной присяге.



Командир войсковой части Денис Гиниятуллин поблагодарил гостей за визит и подчеркнул, что ребята из Татарстана показывают себя в армии с лучшей стороны и являются примером для других.