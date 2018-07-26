Главный госавтоинспектор Татарстана и директор БДД поздравили ветерана ГИБДД с 80-летием

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Главный госавтоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов поздравили ветерана ГИБДД Рината Камалова с 80-летием, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Юбиляр родился в Казани. В 1967 году закончил юридический факультет Казанского государственного университета, в 1980 году – Академию МВД Татарстана. Ринат Камалов является заслуженным работником МВД республики и автотранспорта ТАССР.

При Камалове началось внедрение ЭВМ в подразделениях Госавтоинспекции, создавались платные стоянки, открылось 12 новых контрольных постов милиции, вопросы безопасности дорожного движения начали освещаться в СМИ, а к нарушителям ПДД начали применять меры общественного воздействия.

Под его руководством в 1986 году в Казани с успехом прошел финал пятых Всесоюзных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо», в которых золото взяла команда Татарской АССР. С того момента юидовское движение в республике начало активно развиваться.