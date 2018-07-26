Госдума отказалась приравнивать сожительство к официальному браку

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Госдума отклонила законопроект, приравнивающий сожительство к официальному браку, сообщает РИА Новости.

В январе документ был внесен на рассмотрение нижней палатой парламента. В пояснительной записке к проекту указывалось, что признаками «фактических брачных отношений» являются ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение пяти лет, а также наличие общего ребенка.

Законопроект предлагал применять к таким парам семейное и гражданское законодательство.