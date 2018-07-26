Введение новых тарифов на ОСАГО перенесено на осень

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Центральный банк России перенес введение новых тарифов на ОСАГО с лета на осень из-за технических сложностей, сообщает РБК.

Как объяснил председатель департамента страхового рынка Центрального банка Филипп Габуния, существует небольшой сдвиг по срокам с нормативными актами по увеличению коридора, причины сдвига сроков носят технический характер.

ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности. То есть при ДТП по вине владельца автомобиля проводить выплаты пострадавшим будет не он, а его страховая компания.

Увеличение пошлинного коридора является первым этапом списка мер для выравнивания ситуации на рынке ОСАГО, последние несколько лет приносящего одни убытки.