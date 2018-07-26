В Татарстане каждое лето из-за противомоскитных сеток из окон падают порядка 20 детей

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). Каждое лето в Татарстане из окон с противомоскитными сетками падают порядка 20 детей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заместитель главного врача Детской республиканской клинической больницы, главный детский хирург Минздрава РТ Владимир Филатов.

«Отдельно хочется остановиться на падении из окон. Это сезонная травма, которая наблюдается преимущественно летом. Ежегодно в теплый период года поступают дети, которые выпали из окна с противомоскитной сеткой. В среднем наблюдается до 20- ти таких наблюдений за сезон», – отметил врач.

По словам Владимира Филатова, многие родители недооценивают опасность открытых окон и заблуждаются в безопасности москитных сеток.

«В пик летней жары это особенно актуально. Мы уже неоднократно поднимали эту тему в прямом эфире, призывая родителей быть внимательнее и соблюдать элементарные меры безопасности. Отрадно констатировать тот факт, что к этой проблеме прислушались и производители пластиковых окон, которые сейчас предлагают ряд конструктивных изменений в фиксации окон», – сообщил детский хирург.

К слову, в ДРКБ сегодня лежат 26 детей, получивших различные травмы, 12 из них поступили в больницу с черепно-мозговой травмой.