55 учебных заведений Нижнекамска получат новое оборудование для столовых

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Департамент продовольствия и социального питания Казани поставит в 55 учебных заведений Нижнекамска новое оборудование для столовых, сообщает «НТР».



Действующее оборудование не менялось около десяти лет. В перечень нового автоматизированного оборудования входят тестомесильные машины, овощерезки, холодильные камеры, электрические котлы и другое.



Повара, протестировавшие оборудование, отмечают, что готовить обеды теперь «сплошное удовольствие». Сократилось и время приготовления еды. Если раньше один повар успевал приготовить только 200 порций, то сейчас он может выдать 300 блюд.



Шеф-повар школы № 6 Елена Тартмина отметила, что детям обеды тоже пришлись по вкусу.



Оборудование на сумму 8 млн рублей поступит в пять колледжей, 32 городские и 18 сельских школ.