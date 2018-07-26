Бывший полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов перешел в ЦСКА

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Бывший полузащитник казанского «Рубина» Ильзат Ахметов официально стал игроком ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

ЦСКА подписал с Ахметовым контракт на четыре года. Он будет играть за красно-синих под номером 77. Футболист поедет с командой в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России.

20-летний Ахметов с 2014 года выступал за казанский клуб. В марте этого года «Рубин» сменил юридический статус и официально стал частным клубом. В мае Ильзат Ахметов отказался подписывать договор с новым юрлицом клуба. В «Рубине» тогда подчеркнули, что клуб и футболист «не имеют претензий друг к другу».