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Татар-информ

26 июля 2018, 15:50

Экономика и финансы

На Едином портале госуслуг заработала услуга «Мобильный избиратель»

Экономика и финансы

На Едином портале госуслуг заработала услуга «Мобильный избиратель»

Фото: ПАО Ростелеком

Сервис позволяет дистанционно выбрать удобный избирательный участок в своем регионе или округе.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). 9 сентября 2018 года в единый день голосования состоятся выборы глав регионов, в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, а также дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам.

Для участия в них жители регионов, в которых пройдет голосование, вновь могут воспользоваться услугой «Мобильный избиратель» на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru) и в мобильном приложении «Госуслуги».

Сервис позволяет дистанционно выбрать удобный избирательный участок в своем регионе или округе и подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения. Проект реализует «Ростелеком» при участии дочернего предприятия — системного интегратора «РТ Лабс» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ФЦИ при ЦИК России).

Услуга доступна для избирателей с 25 июля по 5 сентября 2018 года включительно. Для участия в выборах необходимо выбрать удобный участок только в своем регионе или округе соответственно (в зависимости от типа выборов).

Участвовать в выборах мэра Москвы можно на любом избирательном участке в пределах Москвы или выбрать участок в Подмосковье, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

Чтобы подать заявление о включении в списки избирателей по месту нахождения, нужно на портале госуслуг или в мобильном приложении в электронной форме указать адрес регистрации, выбрать избирательный участок и отправить заявление. Можно подать два заявления — для участия в федеральных и региональных выборах — не позднее 5 сентября 2018 года.

После обработки заявления в Личный кабинет поступит подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном избирательном участке.

В единый день голосования, 9 сентября, следует взять с собой паспорт РФ и распечатываемую часть заявления в бумажном формате или в электронном виде на мобильном устройстве.

Впервые «Мобильным избирателем» воспользовались жители 20 субъектов РФ в единый день голосования, который прошел 10 сентября 2017 года. Для участия в выборах Президента Российской Федерации, которые прошли 18 марта 2018 года, было подано порядка 1,6 млн. заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд руб., OIBDA достигла 23,2 млрд руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль — 3,9 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

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АО «РТ Лабс» (www.rtlabs.ru, https://t.me/rtlabs_news) — дочерняя компания ПАО «Ростелеком», основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных Клиентов.

История компании включает в себя большое количество реализованных проектов для государственных и коммерческих Заказчиков. В 2015 году АО «РТ Лабс» получило государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Основными проектами компании являются: эксплуатация инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) и региональных отраслевых IT-сервисов (ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт и др.) в интересах заказчиков ПАО «Ростелеком».

В «РТ Лабс» работает около 700 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальными профессиональными компетенциями, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба.

Штаб-квартира компании расположена в Москве. Обособленные подразделения «РТ Лабс» в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге осуществляют работы по эксплуатации и развитию продуктов и решений, в том числе, продуктов мониторинга информационных систем.

В структуру «РТ Лабс» входит предприятие «РТ Регионы», субъект малого и среднего бизнеса, а также «РТК Софт Лабс», резидент ОЭЗ «Иннополис» и флагманский Центр компетенций Группы компаний.

Региональное развитие является одним из стратегических направлений деятельности «РТ Лабс» — компания продолжает расширять свое присутствие в регионах размещения макрорегиональных филиалов (МРФ) ПАО «Ростелеком».


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