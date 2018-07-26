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Татар-информ

26 июля 2018, 16:59

Общество

Татарстанцы поборются за гранты на фестивале «iВолга-2018»

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Общество

Татарстанцы поборются за гранты на фестивале «iВолга-2018»

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Всего в работе лагеря примут участие около двух тысяч ребят из всех регионов Приволжского федерального округа, а также 150 гостей из Китая.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). 109 студентов из разных учебных заведений Татарстана отправились на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018». Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Торжественное открытие фестиваля состоялось сегодня, 26 июля. Всего в работе лагеря примут участие около двух тысяч ребят из всех регионов Приволжского федерального округа, а также 150 гостей из Китая.



В течение десяти дней с форумчанами будут работать профессиональные эксперты, бизнес-тренеры, ученые, а также известные люди. В конце смены, которая завершится 4 августа, участники смогут детально проработать свои проекты и побороться за грантовый фонд.

В этом году от Татарстана было подано 655 заявок, отбор прошли 109 студентов.

Наиболее успешные ребята получают грант на развитие в размере 300 тыс. рублей. Общий грантовый фонд конкурса в этом году составит 10 млн рублей.
В рамках форума также пройдут окружной молодежный фестиваль добровольчества «Добро-фест», фестиваль КВН, фестиваль моды. 1 августа состоятся Дни российско-китайской дружбы.

В прошлом году семь молодежных проектов Татарстана завоевали федеральные гранты на общую сумму 1,650 млн рублей.

 

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