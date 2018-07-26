В Казани ушел из жизни профессор и заслуженный врач Татарстана Давыд Менделевич

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Казани после долгой болезни скончался заслуженный деятель науки и заслуженный врач Татарстана, профессор кафедры психиатрии и наркологии Казанского медицинского университета Давыд Моисеевич Менделевич, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Давыд Менделевич написал более 230 научных работ, которые сегодня известны по всей России и за ее пределами.

Соболезнования семье и друзьям Давыда Моисеевича выразили коллеги и сотрудники Минздрава РТ.

Гражданская панихида по профессору пройдет 28 июля в 9.30 в здании республиканской психиатрической больницы. Похороны пройдут на Самосыровском кладбище.