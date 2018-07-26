(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Высокогорском районе РТ спасатели достали из смятых «КАМАЗом» «Жигулей» двух человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла сегодня около полудня на 9-м километре трассы Казань – Атня.

Прибывшие на место пожарные МСЧ №113 и спасатели ЗПСО №2 деблокировали водителя и пассажирку легковушки при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Сотрудники МЧС также отключили аккумулятор «Жигулей», и смыли горючее, вылившееся на трассу из-за аварии.

Пострадавших доставили в городскую больницу №7 Казани с травмами средней степени тяжести.