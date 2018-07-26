(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В России могут закрыть визовые центры, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

Поправки в ФЗ-114 «О порядке выезда и въезда в РФ» обязуют управляющие компании визовых центров пройти аккредитацию. При этом предъявляются очень высокие требования. Так, управляющие компании должны иметь филиалы не менее чем в 20 регионах, а доля иностранного «капитала» не должна превышать 20 процентов.

Тюрина рассказала, что на данный момент в России действуют 6 таких компаний: VFS Global, GVCW, VMS, BLS, TLS, Pony Express. Ни одна из них не сможет получить аккредитацию, как минимум, из-за доли участия иностранного капитала, считает Тюрина.

По ее мнению, если не прошедшие аккредитацию компании закроют свои визовые центры, то в консульства иностранных государств вернутся огромные очереди.