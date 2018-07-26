Британские истребители сопроводили российские Су-24 на западе Черного моря

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Великобритания подняла два истребителя Typhoon с военной базы в Румынии над Черным морем для сопровождения российских самолетов Су-24 рядом с пространством НАТО. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Королевских ВВС.

Российские самолеты были замечены вблизи воздушного пространства альянса на западе Черного моря, говорится в сообщении.

По словам одного из пилотов Typhoon, Су-24 не проникли в воздушное пространство альянса, и истребителям было поручено некоторое время патрулировать небо в качестве сдерживающего фактора. Затем они вернулись на авиабазу в Румынии, отметил пилот.