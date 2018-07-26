Проблемы мигрантов и людей с ОВЗ стали основными темами фильмов XIV Казанского кинофестиваля

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Проблемы, с которыми сталкиваются мигранты, и люди с ограниченными возможностями здоровья стали основными темами конкурсных фильмов XIV Казанского международного фестиваля мусульманского кино. На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель отборочной комиссии, программный директор КМФМК, киновед и академик Российской академии киноискусства «Ника» Сергей Лаврентьев рассказал о волнующих режиссеров темах, которые стали самыми «видимыми» в шорт-листе фестиваля этого года.

«Безусловно, тема мигрантов, которая везде и всюду, как вы понимаете, сейчас актуальна. Она очень любопытно развивается (в присланных на фестиваль работах). Например, в иранском кино. Кто бы вообще мог подумать, что в Иране есть проблемы с мигрантами, в российском фильме – последней картине Веры Глаголевой "Не чужие". Есть внимание к теме людей с ограниченными возможностями: китайская картина "Большой ребенок", на самом деле она гонконгская (короткий метр режиссера Ханг Хуанг) или египетская картина "Меня зовут Нур" (документальная короткометражка Хайсама Абделхамеда). Это как раз картины, в которых показывается, как люди с ограниченными возможностями живут в нашем мире и пытаются как-то приспособиться к миру, и мир пытается приспособиться к ним», – объяснил специалист.

По словам Сергея Лаврентьева, в этом году режиссеры не обошли вниманием и «традиционные проблемы» молодых режиссеров: права человека и прессинг личности государством. Таких работ было прислано немного, подчеркнул киновед, но тем не менее они есть.

XIV Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК) пройдет в Казани с 4 по 10 сентября. 27 июня завершился прием заявок. Оргкомитетом форума зарегистрировано рекордное количество заявок — 967 из 56 стран мира. В том числе 30 игровых, документальных и анимационных картин в полном и коротком метре поступили из Татарстана.

Конкурсная программа традиционно включит четыре основных номинации (полнометражное и короткометражное игровое и документальное кино), а также номинацию «Россия молодая» (конкурс работ молодых российских режиссеров) и национальный конкурс, куда заявлялись татарстанские режиссеры. В основную конкурсную программу по результатам отбора были допущены 65 фильмов: помимо национального конкурса, в который вошли 15 фильмов, в каждую номинацию попало по десять работ.

Подробности параллельной программы пока организаторами не разглашаются, однако известно, что в рамках фестиваля пройдут творческие встречи с российскими киноактерами Михаилом Пореченковым и Ириной Алферовой, согласие на участие в фестивале дали также Станислав Ярушин и Екатерина Климова. Свои презентации и творческие встречи проведут также режиссеры, чьи работы заявлены на участие в основной конкурсной программе кинофорума. Исполнительный директор фестиваля подчеркнула, что в этом году также возможен визит одного из актеров турецкого сериала «Великолепный век», переговоры с ним пока продолжаются.

Главными площадками фестиваля в этом году станут расположенные в развлекательном комплексе «Ривьера» кинозалы Grand Cinema 3D Port Cinema (основная программа) и кинотеатр «Мир» (параллельная программа). Церемония открытия фестиваля по традиции пройдет в зале КРК «Пирамида», закрытие же состоится в концерт-холле «Эрмитаж».