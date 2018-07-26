(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Татарстанской таможне резко увеличились количество жалоб из-за посылок с AliExpress. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал начальник Татарстанской таможни Альберт Мавликов.

С 23 января 2018 года заработал Казанский почтовый таможенный пост, через который проходят все международные почтовые отправления.

«Резко увеличилось количество обращений граждан в Татарстанскую таможню, связанных с поиском своих почтовых отправлений. На сегодняшний день мы получили уже около 50 таких обращений и на часть из них мы уже ответили», – рассказал Мавликов.

Начальник таможни отметил, что пока служба готовит ответы по этим обращениям, как правило, посылка уже доходит до получателя. Это связано с тем, что на сайте AliExpress указывается неверная информация по движению покупок.

«Как правило, к обращению прикладывается распечатка с сайта AliExpress. По данным сайта получается, что товар находится в татарстанской таможне. Даже чисто технически последовательность операций на сайте указана неверно», – подчеркнул он.

Сначала на сайте указывается информация, что посылка находится на таможне, затем, что она выпущена, и после этого следуют данные о том, что почтовое отправление задержано таможней, рассказывает собеседник агентства.

«Если товар выпущен таможней, то таможенный контроль уже продолжен быть не может», – объясняет Альберт Мавликов.

Он порекомендовал отслеживать движение посылок через сайт «Почты России», где информация указывается более корректно.