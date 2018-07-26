В Елабуге откроется Музей современного этноискусства

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). 1 августа состоится открытие Музея современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника (ЕГМЗ), анонсирует пресс-служба музея.



Музей находится в купеческом доме в историческом центре города. Ценители искусства смогут познакомиться с уникальной коллекцией работ участников этно-арт-проектов ЕГМЗ.

В экспозиции представлены более ста лучших живописных, графических работ и изделия декоративно-прикладного искусства, созданные современными авторами из разных стран мира.

Вторая выставка представит гостям музея скульптуры Розы Серры – испанской художницы и мастера. Автор передает в скульптуре красоту человеческого тела и выражает в ней чувства человека.

Первая выставка художницы состоялась в 1972 году в Барселоне, с тех пор работы Серры регулярно экспонируются в различных галереях по всему миру.