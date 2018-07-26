Ученые доказали способность людей управлять тремя руками

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Ученые Международного исследовательского института телекоммуникаций пришли к выводу, что человек может одновременно управлять тремя руками. Об этом сообщает «Хайтек».

Исследователи разрабатывают протезы, управляемые нейронными импульсами. Датчики могут считывать сигналы сенсомоторной коры мозга и передавать сигналы протезу. При этом большинство разработок предназначены для восполнения двигательных функций организма, утраченных в результате потери конечности.

Ученые решили выяснить, подходит ли используемая технология для расширения возможностей здорового человека. Во время эксперимента исследователи подключили добровольцам роботизированную руку, управляемую силой мысли, и попросили их удержать в собственных руках поднос с катающимся мячом. Одновременно люди должны были взять сосуд с жидкостью с помощью роборуки.

Ученые пришли к выводу, что добровольцы справились с поставленной задачей либо очень хорошо, либо очень плохо, что обусловлено индивидуальными способностями людей.