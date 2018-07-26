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Татар-информ

26 июля 2018, 20:35

Hi-Tech

Ученые доказали способность людей управлять тремя руками

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Hi-Tech

Ученые доказали способность людей управлять тремя руками

Добровольцев попросили одновременно держать мяч собственными руками и хватать предмет роботизированной рукой.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Ученые Международного исследовательского института телекоммуникаций пришли к выводу, что человек может одновременно управлять тремя руками. Об этом сообщает «Хайтек».

Исследователи разрабатывают протезы, управляемые нейронными импульсами. Датчики могут считывать сигналы сенсомоторной коры мозга и передавать сигналы протезу. При этом большинство разработок предназначены для восполнения двигательных функций организма, утраченных в результате потери конечности.

Ученые решили выяснить, подходит ли используемая технология для расширения возможностей здорового человека. Во время эксперимента исследователи подключили добровольцам роботизированную руку, управляемую силой мысли, и попросили их удержать в собственных руках поднос с катающимся мячом. Одновременно люди должны были взять сосуд с жидкостью с помощью роборуки. 

Ученые пришли к выводу, что добровольцы справились с поставленной задачей либо очень хорошо, либо очень плохо, что обусловлено индивидуальными способностями людей.

 

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